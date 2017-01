POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Wohnhaus

Mainz (ots) - Freitag, 06.01.2017, 19:30 Uhr Ein aufmerksamer Nachbar rief am Freitagabend die Polizei, als er drei unbekannte Personen dabei beobachtete, wie sie den Zaun des Nachbargrundstückes in der Draiser Straße überstiegen. Die eintreffenden Polizeistreifen stellten dann auch im Nachbarhaus Aufbruchsspuren fest. Offenbar hatten die Täter ein Kellerfenster aufgehebelt und waren so in das Haus eingestiegen. Im Haus wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Nahbereichsfahndung der Polizei wurde sofort eingeleitet. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell