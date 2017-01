POL-PDLD: Unfall bei Schneeglätte

Ottersheim (bei Landau) (ots) - Am Dienstag, gegen 07.22 Uhr, ereignete sich in der Germersheimer Straße in Ottersheim ein Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer war aus Knittelsheim kommend in einer Rechtskurve bei schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, drehte sich einmal um die eigene Achse und stieß dann zunächst gegen das Hoftor eines dortigen Anwesens und an die Hauswand des benachbarten Anwesens. Es blieb beim Blechschaden, der auf ca. 1.200 Euro geschätzt wird

