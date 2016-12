POL-PPKO: Terrassentür aufgehebelt und Wohnung durchwühlt

Koblenz (ots) - Ob und was die Einbrecher gestohlen haben, steht bislang noch nicht fest.

Fest steht aber, dass Unbekannte am gestrigen Spätnachmittag (28. Dezember 2016) in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Koblenz-Moselweiß eingebrochen sind.

Der oder die Täter hebelten zwischen 15.50 Uhr und 19.45 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Gülser Straße auf, gelangten so in die Wohnung und suchten nach Wertgegenständen. Mehrere Schränke und Schulbaden wurden durchwühlt und geleert.

Ob die Einbrecher fündig wurden, bedarf noch der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen im Bereich der Gülser Straße machten, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell