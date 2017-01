POL-PDLD: Ladendieb flüchtet

Rülzheim (ots) - Am Samstag, gegen 21:10 Uhr, ging ein ca. 18-jähriger Mann durch eine unbesetzte Kasse eines Supermarktes in der Germersheimer Straße. Als der Mann vom Personal angesprochen wurde, ergriff er die Flucht und verlor dabei eine Flasche Jägermeister. Die Flasche fiel zu Boden und ging zu Bruch. Als der Angestellte den Dieb bei der Verfolgung an seinem Rucksack ergreifen konnte, streifte der Dieb den Rucksack ab und konnte so weiter flüchten. Der Dieb konnte nur vage beschrieben werden. Außer dem Alter von ca. 18Jahren ist nur bekannt, dass er einen dunklen Kapuzenpullover trug. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Ladendieb machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 bzw. per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell