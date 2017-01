POL-PDLD: Unfallflucht

Lingenfeld (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein aus Richtung Westheim kommender unbekannter Fahrzeugführer am Kreisel in der Straße "Am Hirschgraben" vermutlich bei Eisglätte von der Fahrbahn ab und rutschte gegen die Mauer eines dortigen Anwesens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an der Mauer wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 bzw. per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell