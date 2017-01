POL-PDLD: Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Steinweiler (ots) - Steinweiler; Nachträglich wurde mitgeteilt, dass es am 06.01.2016 gegen 22:45 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr die Straße von Rohrbach kommend in Richtung Kandel. Aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen muss der Fahrer wohl an einem geparkten Fahrzeug hängen geblieben sein und stürzte daraufhin zu Boden. Der Fahrer zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de melden.

