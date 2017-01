POL-PDLD: Vermisste demente Frau

Germersheim (ots) - In den frühen Abendstunden des 06.01.2017 wurde nach einer dementen 62-jährigen Frau aus Römerberg gefahndet, welche bei der Polizei in Speyer als vermisst gemeldet wurde. Durch die sofort eingeleitete Fahndung (insbesondere wegen den winterlichen Temperaturen) und durch einen Hinweis eines aufmerksamen Bürgers konnte die Frau rechtzeitig in Germersheim gefunden werden. Die Dame war den Umständen entsprechend wohlauf und wurde in die Obhut ihres Ehemannes übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell