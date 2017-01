POL-PDLD: Landau, 06.01.2017, 19.30 Uhr Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) - In den Abendstunden des 06.01.2017 kam es im Heidenweg in Landau zu einem versuchten Einbruchsdiebstahls in ein dortiges Einfamilienhaus, wobei die in Richtung Feldrandlage ausgerichtete Glastür des Wintergartens angegangen und aufgebrochen wurde. Durch die anwesenden Eigentümer wurden die bislang unbekannten Täter gestört, woraufhin diese die Flucht ergriffen und keine Gegenstände entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

