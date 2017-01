POL-PDLD: 05.01.2017, 22.45 Uhr Briefkasten der Post gesprengt

Birkweiler (ots) - Durch einen lauten Knall wurden Zeugen auf einen von einem Anwesen weggesprengten Briefkasten der Post aufmerksam. Dieser und die darin befindlichen Briefe lagen beim Eintreffen der Zeugen zerstreut auf der Straße. Auf dem Weg zur Örtlichkeit kam ihnen ein weißer Sprinter entgegen, der sich mit hoher Geschwindigkeit von der Örtlichkeit entfernte und zehn Minuten später wieder an der Stelle vorbeifuhr. Da sie sich das Kennzeichen des Sprinters gemerkt hatten, konnte anschließend die Halteranschrift überprüft werden. Da auch eine vage Beschreibung des Fahrers vorlag, konnte der Sohn des Fahrzeughalters als Täter ermittelt werden. Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann aus Annweiler. Er gab an, den Briefkasten mittels eines "Polenböllers" gesprengt zu haben. Diese sind aufgrund ihrer Explosionskraft in Deutschland nicht erlaubt. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges konnten weitere Böller sichergestellt werden. Er gab noch den Namen seines Mittäters bekannt. Es handelte sich um einen 26-jährigen Mann aus Landau.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell