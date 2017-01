POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der A 65

Landau (ots) - Am 05.01.2017 ereignete sich um 23:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen Insheim und Landau-Süd. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Opel die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und kam aufgrund noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte in die Schutzplanken und überschlug sich mehrmals. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und musste von den verständigten Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Alleinunfall schwer. Nach der medizinischen Versorgung konnte der Autofahrer bezüglich der Unfallursache befragt werden. Hierbei konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde nach Anordnung im Krankenhaus in Landau entnommen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Unfall unter Alkoholeinwirkung in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit verursacht worden sein dürfte. Zur technischen Hilfeleistung war die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach mit 6 Fahrzeugen im Einsatz. Die hinzugezogene Autobahnmeisterei Kandel übernahm die Sperrung der Autobahn sowie die Reinigung der Fahrbahn. Entsprechende Ermittlungen im Rahmen eines Strafverfahrens werden geführt, der Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Die Akte wird zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Autobahn war für ca. 2 Stunden in Fahrtrichtung Ludwigshafen voll gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aufgrund der Unfallzeit nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell