POL-PDLD: Alleinunfall auf glatter Fahrbahn

Berg/Pfalz (ots) - Am Mittwoch, dem 04.01.2017, um 14.05 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug die L 540 von Berg in Richtung Hagenbach. Aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug bei nasser, teils glatter Fahrbahn, trotz Winterbereifung ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

