POL-PDLD: Brand von zwei Gartenhäusern

Germersheim (ots) - Am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Germersheim der Brand eines Gartenhäuschens in einem Kleingartengelände im Bereich des Germersheimer Bahnhofes gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Gartenhaus bereits in vollen Flammen und der Brand war bereits auf ein daneben befindliches Gartenhaus übergegriffen. Die mit 3 Fahrzeugen und 15 Wehrleuten angerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Gartenhaus wurde durch den Brand völlig zerstört, das andere leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit völlig unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Mögliche Augenzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 bzw. per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

