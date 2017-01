POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Edenkoben (ots) - Am 03.01.2017, im Zeitraum von 16:05 bis 16:25Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Paul-Gillet-Platz in Edenkoben an einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Mercedes Benz 204 und entfernte sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Am geparkten Pkw wurde der Kotflügel hinten links beschädigt. Der Sachschaden dürfte ca. 800,-EUR betragen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 955 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

