POL-PDLD: Suchaktion im Edenkobener Wald

Edenkoben (ots) - Durch einen Jogger wurde die Polizeiinspektion Edenkoben am 03.01.2017 gegen 09:00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass dieser in Edenkoben im Bereich des Friedensdenkmals ein Stöhnen wahrnehmen konnte.

Da eine Gefahrenlage für einen Menschen nicht auszuschließen war erfolgte die sofortige Absuche des Geländes. Für die Absuche wurde neben einem großen Aufgebot an Polizeikräften aus dem Direktionsbereich auch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben hinzugezogen.

Zusätzlich erfolgte der Einsatz eines Polizeihubschraubers mit einer Wärmebildkamera.

Trotz intensiver Absuche konnte keine Person im groß angelegten Suchbereich festgestellt werden.

Hinweise zu dem Einsatz bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell