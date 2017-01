POL-PDLD: Brennende Thuja-Hecke

Herxheim (ots) - 01.01.2017, 00:44 Uhr

In der Gartenstraße brach aus bislang ungeklärter Ursache in einer Thuja-Hecke ein Brand aus. Das Feuer konnte durch Anwohner selbst gelöscht werden. An den angrenzenden Wohnanwesen entstand hierdurch kein Schaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

