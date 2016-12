POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr

Venningen (ots) - Am 30.12.2016 befuhr um 22:15 Uhr ein 48-jähriger Autofahrer die Edenkobener Straße in Venningen und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte durch die Streifenbesatzung Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers festgestellt werden. Ein angebotener und freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von mehr als 1 Promille. Die Autofahrt wurde vor Ort beendet. Auf der Dienststelle ergab ein weiterer Alkoholtest einen noch höheren Alkoholpegel. Eine Blutprobe wurde angeordnet und von der verständigten Ärztin entnommen. Der Autofahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Entsprechende strafrechtliche Ermittlungen werden auch hinsichtlich dem fehlenden Führerschein von der Polizei geführt, nach Abschluss wird die Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell