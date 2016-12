POL-PDLD: Qualmendes Auto auf der B9

Lingenfeld (ots) - Am gestrigen Mittag gegen 15 Uhr wurde die Polizei über ein qualmendes Fahrzeug auf der B9 in Höhe von Lingenfeld in Fahrtrichtung Karlsruhe unterrichtet. Die Beamten konnten vor Ort an dem Fahrzeug einen entsprechenden Motorschaden feststellen. Das Pannenfahrzeug musste bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes für die Dauer von einer Stunde durch die Polizei abgesichert werden. Glücklicherweise hatte das Auto lediglich gequalmt und nicht gebrannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell