POL-PDLD: Brand eines Kleidercontainers

Landau (ots) - 29. Dezember 2016, 2 Uhr Am Donnerstagmorgen wurde ein in der Schneiderstraße qualmender Kleidercontainer gemeldet. Eine Zeugin hatte zuvor zwei Jugendliche mit Kapuzenpullis in der Nähe des späteren Brandortes gesehen. Die Jugendlichen waren auf dem Fußweg in Richtung Hallenbad davongelaufen. Die Feuerwehr kam mit einem Löschfahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort. Das Sicherheitsschloss des Altkleidercontainers musste aufgebrochen werden, um die Kleider im Container zu löschen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde der Container zerstört und unbrauchbar. Der Schaden dürfte rund 800 Euro betragen.

