POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinwirkung am Heiligabend

Landau (ots) - Ein 70 jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die B38 (Hauptstraße) in Ingenheim in Richtung Bad Bergzabern und wollte nach links in die Kirchstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Alfa-Romeo. Er setzte seine Fahrt jedoch fort ohne sich um den entstandenen Schaden, in Höhe von über 1000 Euro, zu kümmern. Der Fahrer des Alfa-Romeo verfolgte ihn und konnte ihn zum Anhalten bewegen. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Anstatt daheim mit der Familie den Heiligabend zu feiern, musste ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden.

