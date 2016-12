POL-PDLD: Unfallschaden einfach ignoriert

Landau (ots) - 22. Dezember 2016, 11 Uhr Am Donnerstag beschädigte der Fahrer eines VW-Buses beim Einparken, einen auf dem Weißquartierplatz abgestellten Pkw Renault. Während bei dem Bus die hintere Stoßstange beschädigt wurde, war an dem Renault ein Lackschaden im Frontbereich sichtbar. Eine Unfallzeugin sprach den älteren Fahrer auf den Schaden an und zeigte sogar die Anstoßstelle. Den Mann kümmerte dies jedoch nicht. Er stieg in sein Auto ein und fuhr es an eine andere Stelle des Parkplatzes. Dort stieg er aus und verschwand zu Fuß in Richtung Innenstadt. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht.

