POL-PDLD: Nachtrag zu Komplettentwendung eines Geldautomaten Polizei bittet um Mithilfe nach Diebstahl eines Geldautomaten

Landau (ots) - Nachdem in der Nacht auf Montag, den 19.12.16 zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr noch unbekannte Täter den Geldautomaten auf dem Lidl-Parkplatz in Annweiler herausgerissen und gestohlen hatten, laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Vermutlich wurde der Geldautomat mit einem in Pirmasens zwischen Samstag den 17.12.16, 03.00 Uhr und Sonntag den 18.12.16, 11.00 Uhr gestohlenen Lkw mit dem amtlichen Kennzeichen PS-H 5550 abtransportiert. Nach Angaben von Zeugen war der Lkw bereits am Sonntagmittag gegen 14.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Annweiler geparkt. Der Lkw wurde inzwischen im Ortsbereich Burrweiler wieder aufgefunden und an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Die Polizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem genannten Lkw gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Landau zu melden. Hierbei ist besonders von Bedeutung, seit wann der genannte Lkw bereits auf dem Aldi-Parkplatz geparkt war und wer Personen oder andere Fahrzeuge an dem fraglichen Lkw beobachtet hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell