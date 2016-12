POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung im Ortsbereich

Zeiskam (ots) - In der Ortschaft Zeiskam wurde am gestrigen Tag in der Zeit von 10.45 bis 12.00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße durchgeführt. Bei der Messörtlichkeit handelt es sich um eine 30 km/h Zone. In dem Zeitraum wurden 37 Fahrzeuge überprüft, wobei erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell