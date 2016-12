POL-PDLD: Nacht in Zelle verbracht

Germersheim (ots) - Am gestrigen Mittag gegen 14.00 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener Passant in der Hauptstraße in Germersheim gemeldet. Die Beamten vor Ort konnten tatsächlich einen Mann antreffen, welcher sich nicht mehr eigenständig auf den Beinen halten konnte und die "Muttersprache" verloren hatte. Da niemand die Versorgung des Mannes übernehmen konnte, wurde er zum Selbstschutz in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell