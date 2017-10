POL-PPWP: Zeugen gesucht: Verwirrte Person in Begleitung eines Kindes

Kaiserslautern (ots) - Ein offensichtlich verwirrter Mann ist am Samstagabend am Vogelwoog aufgefallen.

Der Unbekannte war in Begleitung eines etwa neun bis zwölf Jahre alten Jungen. Er sprach einen Spaziergänger an. Der Mann stieß Drohungen aus und hinderte den 42-Jährigen am Weitergehen. Wie der Zeuge berichtete, habe sich der Unbekannte in bedrohlicher Art und Weise vor ihm aufgebaut. Zeitweise habe sich der Unbekannte auch selbst Handschellen angelegt. Insgesamt habe der Unbekannte einen verwirrten Eindruck gemacht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Kind geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

