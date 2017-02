POL-F: 170202 - 122 Frankfurt-Niederursel: Raub auf Kiosk

Frankfurt (ots) - (fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch, den 01. Februar 2017, gegen 18.10 Uhr, einen Kiosk in der Thomas-Mann-Straße. Den dort alleine anwesenden 67-jährigen Verkäufer bedrohte er mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kassenlade zu öffnen. Nachdem dies geschehen war, griff der Täter in die Kasse und verließ danach den Kiosk in Richtung Gerhart-Hauptmann-Ring. Er erbeutete mehrere hundert EUR.

Der Täter wird beschrieben als 175-180 cm groß, schlank, mit sportlicher Figur. Er trug eine schwarze Mütze sowie einen Schal, den er sich vor den Mund gebunden hatte. Sonnenbrille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell