POL-MFR: (26) Exhibitionist aufgetreten

Nürnberg (ots) - Bereits am Donnerstag (05.01.17) zeigte sich ein unbekannter Mann einer jungen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die junge Frau fuhr mittags mit dem Bus Nr. 43 vom Hauptbahnhof in Richtung Zerzabelshof. Ihr gegenüber saß ein Mann, der sie während der Fahrt ständig anschaute. Vor der Haltestelle "Zerzabelshof Mitte" stand der Mann auf und stellte sich neben die Frau. Dabei bemerkte die 20-Jährige, dass der Unbekannte seine Hose geöffnet hatte und sein erigiertes Geschlechtsteil in der Hand hielt. Anschließend stieg der Mann aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, etwa 35 Jahre, hager Gestalt, trug dunkle Winterjacke und dunkle Hose, insgesamt gepflegtes Erscheinungsbild

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. / Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell