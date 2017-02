POL-PPWP: Randaliert und Polizisten bedroht

Kaiserslautern (ots) - Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet vor dem Haus seiner Lebensgefährtin randaliert, eine Tür beschädigt, Polizisten bedroht und beleidigt.

Zunächst wurde der Polizei eine hilflose Person gemeldet, weshalb Rettungsdienst und Ordnungsamt ausrückten, um nach dem Mann zu sehen. Wie sich herausstellte, hatte der 35-Jährige vor dem Anwesen seiner Lebensgefährtin randaliert und dabei eine Haustür beschädigt. Den Einsatzkräften war der Mann nicht unbekannt, zumal es in der Vergangenheit schon zum Körperverletzungsdelikt zum Nachteil seiner Lebensgefährtin gekommen war. Als sich die Polizei der Sache annahm, wurde der Mann aggressiv. Offensichtlich war er betrunken. Er beleidigte und bedrohte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem 35-Jährigen an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell