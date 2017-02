POL-PPWP: Betrunkener Ehemann randaliert

Kaiserslautern (ots) - Eine 33-jährige Frau alarmierte am späten Dienstagabend die Polizei, weil ihr Mann in der gemeinsamen Wohnung im westlichen Stadtgebiet randalierte und sie sich sonst nicht zu helfen wusste. Die Frau meldete sich gegen 23.45 Uhr über Notruf und teilte mit, dass ihr betrunkener Gatte außer Rand und Band war. Unter anderem hatte er sich ins Bad eingeschlossen und dort ständig den Kopf gegen die Wand gestoßen. Beim Eintreffen der Streifen saß er im Wohnzimmer auf dem Boden und machte einen verwirrten Eindruck - er war offensichtlich erheblich alkoholisiert. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Da er äußerst aggressiv war und nach den Polizisten spuckte, wurden im Handfesseln und ein Spuckschutz angelegt. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 2,3 Promille an. Nachdem eine Ärztin seine Gewahrsamsfähigkeit festgestellt hatte, durfte er seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

