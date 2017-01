POL-PPWP: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Queidersbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Ein 62-jähriger BMW-Fahrer hat am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Barbarossastraße leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 17 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs und bremste vor der Einmündung "Zum Rosenthal" ab, weil er abbiegen wollte. Den Bremsvorgang registrierte ein nachfolgender 31 Jahre alter Chevrolet-Fahrer zu spät und fuhr auf den BMW auf. Bei der Unfallaufnahme klagte der 62-Jährige über Rückenschmerzen. Einen Rettungswagen lehnte er allerdings ab und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell