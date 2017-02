POL-PPWP: Nach Personenkontrollen ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots) - "Gehen Sie direkt ins Gefängnis ..." - diese Anordnung aus einem bekannten Gesellschaftsspiel traf am frühen Dienstagmorgen im richtigen Leben auf zwei Männer zu, gegen die Haftbefehle bestanden. Gegen 1 Uhr kontrollierte eine Streife im Hilgardring einen 48-jährigen Mann. Da er den offenen Geldbetrag wegen eines Drogenverstoßes nicht aufbringen konnte, erfolgten seine Festnahme und der anschließende Transport in eine Justizvollzugsanstalt. Dort landete gut drei Stunden später auch ein 34 Jahre alter Mann, den eine Streife gegen 3.45 Uhr im Geranienweg kontrollierte. Beim Erkennen der Beamten flüchtete er zwar, konnte allerdings in der Friedenstraße gestellt und verhaftet werden. Auch er konnte die noch offene Geldstrafe nicht bezahlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell