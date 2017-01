POL-PPWP: Trotz Tauwetter zugefrorene Seen betreten

Kaiserslautern (ots) - Die zugefrorenen Seen und Weiher im Raum Kaiserslautern waren am Sonntag offensichtlich beliebte Ausflugsziele. Gegen 15.30 Uhr teilten Autofahrer mit, dass sich mehrere Personen auf dem zugefrorenen Gelterswoog und dem Walzweiher an der Bundesstra0e 270 aufhalten würden. Aufgrund der ansteigenden Temperaturen war das Eis allerdings bereits an verschiedenen Stellen am Tauen. Eine Polizeistreife machte die Personen auf die Gefahr aufmerksam, die daraufhin die Eisfläche verließen. Rund 45 Minuten später musste ein Streifenteam zum Vogelwoog ausrücken. Auch hier hatten Passanten ihre Bedenken wegen des Tauwetters der Polizei mitgeteilt. Die Beamten trafen auf einen Mann, der mit seiner kleinen Tochter auf dem Eis war. Nach der Ermahnung und dem Hinweis auf seine Vorbildfunktion zeigte er sich einsichtig. Noch während dieses Gespräches begab sich ein jugendlicher "Eiskunstläufer" im Beisein seiner Mutter auf die Eisfläche. Auch er wurde ermahnt.

