POL-PPWP: Trinkgeldkasse geklaut

Kaiserslautern (ots) - Ein gemeiner Dieb hat sich diese Woche in einem Laden in der Rudolf-Breitscheid-Straße am Trinkgeld der Mitarbeiter bereichert. Der Unbekannte betrat am Mittwochnachmittag kurz vor 3 Uhr einen Friseursalon, schnappte sich die Trinkgeldkasse und verließ das Geschäft wieder. Eine Mitarbeiterin sah den Täter nur noch von hinten. Er soll etwa 1,78 Meter groß sein, eine Wollmütze, schwarze Wolljacke und Jeans getragen haben. Die Tatzeit liegt zwischen 14.55 und 15 Uhr.

Zeugen, denen der Unbekannte möglicherweise vor oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 22 50 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden.

