POL-PPWP: Mountain-Bike aus Keller geklaut

Kaiserslautern (ots) - Wegen des Diebstahls seiner Mountain-Bikes hat ein 42-jähriger Mann am Montag Anzeige erstattet. Der Geschädigte wohnt in einem Mehrfamilienhaus im Barbarossaring. Am Montagmorgen zwischen 6 Uhr und 9 Uhr brach ein Unbekannter seine Kellerparzelle auf und riss sich das Fahrrad im Wert von rund 150 Euro unter den Nagel. Bei der Anzeigenerstattung äußerte der Mann einen vagen Tatverdacht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell