POL-PPWP: Nach Auffahrunfall leicht verletzt

Otterbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Eine 52-jährige Frau hat am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Katzweilerstraße leichte Verletzungen erlitten. Gegen 14.30 Uhr war ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße 270 von Sambach in Richtung Otterbach unterwegs und muss am Kreisel am Rambusch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Mann erkannte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 54-Jährigen auf. Seine Beifahrerin klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell