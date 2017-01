POL-PPWP: Einbrecher nehmen Werkzeugkiste mit

Queidersbach/Kreis Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Haus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter warfen zwischen Samstag (8 Uhr) und Sonntag (2 Uhr) zwei Scheiben der Haustür ein und öffneten diese anschließend. Im Eingangsbereich rissen sie sich offensichtlich einen Werkzeugkasten unter den Nagel und suchten anschließend das Weite - vermutlich weil die beiden Hunde im Obergeschoss sich bemerkbar machten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

