POL-PPWP: Betrunken Unfall gebaut, Polizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Reichenbach-Steegen (ots) - Ein junger Autofahrer hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zahlreiche Strafanzeigen eingehandelt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands und Beleidigung gegenüber Polizeibeamten und versuchter Körperverletzung. Dem Ganzen vorausgegangen war ein Verkehrsunfall in Reichenbach-Steegen gegen 03:20 Uhr, bei dem der 19-jährige Unfallverursacher in alkoholisiertem Zustand in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung fuhr. Zeugen alarmierten die Polizei, die den offensichtlich betrunkenen Mann noch vor Ort antreffen konnte. Dieser zeigte sich von den polizeilichen Maßnahmen unbeeindruckt, wurde zunehmend aggressiv und beleidigte schließlich die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht druckreifen Begriffen. Der junge Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern war nicht zu beruhigen, weshalb ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Auf dem Weg zum Streifenwagen und im Rahmen der weiteren Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand, versuchte die Beamten mit Tritten und Kopfstößen zu treffen und bespuckte diese. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell