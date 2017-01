POL-PPWP: Von Arbeitern umgestoßen

Kaiserslautern (ots) - Ein 44 Jahre alter Mann hat am Mittwoch Anzeige wegen Körperverletzung gegen zwei mutmaßliche Handwerker erstattet, die ihn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im westlichen Stadtgebiet umgestoßen haben sollen. Die Arbeiter klingelten nach Angaben des Anzeigenerstatters gegen 13.30 Uhr, weil sie ins Haus wollten - angeblich um zu arbeiten. Der Geschädigte zweifelte die Absicht der Männer an und stellte sich in den Weg. Daraufhin bekam er einen Stoß und die Unbekannten verließen das Haus. Kurze Zeit später kehrten sie allerdings zurück - diesmal mit einem Haustürschlüssel. Allerdings verschwanden sie nach kurzer Zeit wieder und fuhren mit einem orangefarbenen Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen (WKZ ....) weg. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell