POL-PPWP: Parkende Fahrzeuge geöffnet

Katzweiler/Kreis Kaiserslautern (ots) - Auf nicht bekannte Art und Weise haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zwei parkende Fahrzeuge geöffnet und verschiedene Gegenstände mitgenommen. "In der Schnell" entwendeten die Täter aus einem Wagen, einen Akku-Schrauber der Marke DeWalt, ein Handy und einen USB-Stick. Ein Hyundai ix35 war in der Mehlbacher Straße das Ziel von Unbekannten. Sie rissen sich einen Schlüssel, eine schwarze Tasche und etwa fünf Euro Kleingeld unter den Nagel. Die Tasche wurde später "In der Schnell" aufgefunden und sichergestellt. In beiden Fällen waren die Geschädigten absolut sicher, dass sie ihre Autos abgeschlossen hatten. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus - die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

