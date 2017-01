POL-PPWP: Leitplanke und Ampel beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße eine Leitplanke und eine Ampel beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Unfallverursacher war offensichtlich in Richtung Landesstraße 502 unterwegs und geriet kurz vor der Einmündung ins Rutschen. Dabei beschädigte er die Leitplanke und den Ampelmast und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle blieb eine Kunststoffabdeckung zurück, die vermutlich von einem Opel stammt. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell