POL-PPWP: Polizei-Bilanz zum Jahreswechsel: Überwiegend ruhige Silvesternacht für Einsatzkräfte

Kaiserslautern / Westpfalz (ots) - Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2017: Der Jahreswechsel ist vollzogen. Viele haben Silvester ruhig oder auch ausgelassen im privaten Kreis oder auf öffentlichen Veranstaltungen gefeiert. Polizeibeamte der beiden Stadtinspektionen in Kaiserslautern sowie Kräfte der Bereitschaftspolizei können eine positive Einsatzbilanz ziehen: Die Silvesternacht ist überwiegend ruhig verlaufen. Dennoch gab es silvestertypische Einsatzanlässe, bei denen die Polizei einschreiten musste, so zum Beispiel bei mehreren Ruhestörungen, grobem Unfug mit Silvesterböllern, kleineren Raufereien oder auch Personen, die deutlich über den Durst getrunken hatten und sich in hilfloser Lage befanden. Neben dem Brand in einem Wohnheim im Stadtgebiet Kaiserslautern kam es in der Region Westpfalz auch zu mehreren Bränden von Dachstühlen, verursacht durch Feuerwerkskörper. In allen Fällen sind jedoch keine größeren Personenschäden zu beklagen. Wie alle Jahre wieder war auch Alkohol am Steuer ein Thema, bei dem die Beamten einschreiten und die jeweiligen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen mussten.

