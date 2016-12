POL-PPWP: Auto zerkratzt und mit Benzin übergossen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Pkw einer 22-Jährigen auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Zollamtstraße beschädigt. Die junge Frau hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 23:00 bis 03:50 Uhr abgestellt und bei der Rückkehr diverse Kratzer im Lack festgestellt. Zudem konnte an dem Auto starker Benzingeruch wahrge-nommen werden. Offenbar wurde der Pkw damit zumindest teilweise übergossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0631-369 2250 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell