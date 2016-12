POL-PPWP: Kaiserslautern: Autoknacker geschnappt

Kaiserslautern (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am späten Donnerstagabend einen Autoknacker geschnappt. Der Mann hatte gegen 22.30 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine randalierende Person in der Straße "Alte Ziegelei" in einem Pkw sitze, an dem eine Scheibe eingeschlagen war.

Die sofort verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen wenig später stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 34-jährige Mann, der deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte aufgefallen ist, an diesem und an einem weiteren Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Ob und was gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Ob der 34-Jährige für weitere Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Auf jeden Fall kommt auf den Mann ein Strafverfahren zu.

Gesucht wird unterdessen nach den Tätern, die in der Nacht zu Donnerstag an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gewaltsam in Fahrzeuge eingedrungen sind.

So wurde in der Stahlstraße an einem Firmentransporter eine Seitenscheibe zertrümmert. Abgesehen hatten es die Diebe auf Werkzeug aus dem Laderaum. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr.

Auch in der Siegelbacher Straße müssen Unbekannte in einen Transporter eingedrungen sein. Am Donnerstagnachmittag fiel dem Fahrer auf, dass aus dem Innenraum eine Börse verschwunden ist, in der sich mehrere hundert Euro befanden.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag wurde aus dem Keltenweg ein Diebstahl aus einem Pkw gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zu einem Ford Focus verschafft und das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole und die Seitenablage durchwühlt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Unterdessen haben Automarder auch in Otterbach zugeschlagen. Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Eckstraße in einen geparkten Wagen ein und durchwühlten den Innenraum. Gestohlen wurde nach Angaben der Halterin des Mercedes lediglich die Sozialversicherungskarte, die sich im Geldbeutel befand. Die Betroffene ist sich sicher, den Pkw verschlossen zu haben. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist bislang unklar.

