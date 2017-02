POL-PDKL: Schrauben auf der Straße

Lauterecken (ots) -

Eine auf der Straße liegende Schraube ist Ursache für einen defekten Reifen. Die geschädigte PKW-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Amselstraße geparkt. Nachdem das Loch im Reifen, verursacht durch eine Schraube, am Donnerstag zur Mittagszeit aufgefallen war, stellte ein Nachbar fest, dass dort noch mehrere Schrauben lagen. Der Reifen konnte repariert werden. Ob die Schrauben dort absichtlich abgelegt oder verloren wurden, steht zum momentanen Zeitpunkt nicht fest. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, möge sich bitte bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell