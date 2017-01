POL-PDKL: LKW mit Gefahrgut kippt nach Zusammenstoß mit PKW auf schneeglatter Fahrbahn auf die Seite

1 weiterer Medieninhalt

Rockenhausen (ots) - Am 10.01.17, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein Gefahrgut-LKW, zul. Gesamtmasse 26 Tonnen, die B 48 aus Richtung Enkenbach-Alsenborn in Richtung Winnweiler. In Höhe der Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle kam ihm ein PKW entgegen, der auf den Gegenfahrstreifen kam und mit dem ausweichenden LKW zusammen stieß. Beide Fahrzeuge wurden vorne links beschädigt. Der LKW überfuhr die Schutzplanke, drehte sich um 180 Grad und kam im angrenzen Feld auf der Seite zum Stillstand. Die Ladung besteht aus 13000 Liter Dieselkraftstoff. Nach bisherigen Erkenntnissen fließt kein Kraftstoff aus. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bergung mit Umpumpen der Ladung sowie Aufstellen des LKW dauert an. Vor Ort sind/waren Polizei, Feuerwehr, Straßenmeisterei, Rettungsdienst und Bergungsunternehmen. Auf der B 48 kommt es dadurch zu Verkehrsbehinderungen. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei ca. 30.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell