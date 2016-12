POL-PDKL: Geeignetheit zum Führen von Fahrzeugen

Lauterecken (ots) -

Eine verantwortungsbewusste Dame ist am Mittwochnachmittag auf einen älteren Mann aufmerksam geworden. Der 85-Jährige war offensichtlich geschwächt und versuchte bei einem Supermarkt vergeblich einen Einkaufswagen aus der Verriegelung am Abstellplatz zu lösen. Die herbeigerufene Polizeistreife wollte sich sein Fahrzeug zeigen lassen, welches er längere Zeit nicht fand. Bei Gesprächen mit dem Herrn stellte sich heraus, dass er erhebliche Lücken in seiner Kurzzeiterinnerung hatte, orientierungslos und in seiner Bewegung stark eingeschränkt war. Er zeigte sich allerdings einsichtig und gab an, dass er Diabetiker sei. Angehörige holten den Senior auf der Polizeidienststelle ab. In diesem Fall ist festzustellen, ob der 85-Jährige allgemein nicht mehr zum Führen von Fahrzeugen geeignet ist oder zum Beispiel nur kurzzeitig durch die Auswirkungen der Diabetes gehandicapt war. Für viele ältere Menschen ist der Verlust der Fahrerlaubnis zumindest eine gefühlte wesentliche Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Schaut man genauer hin, ergeben sich häufig einige Möglichkeiten mobil zu bleiben. Ob dies durch Mitfahrgelegenheiten, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxis geschehen kann, lässt sich häufig schnell abklären. Das Wichtigste an der Sache: Dem Senior und den anderen Verkehrsteilnehmern ist trotz seiner Verkehrsteilnahme mit dem PKW nichts passiert. Die Fortsetzung der Fahrt ist durch die umsichtige Zeugin verhindert worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell