POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken / Diebstahl

Zwischen dem 24.07. und dem 08.08.2017 wurden in der Oberen Himmelsbergstraße an einem weißen Lieferwagen Renault Master beide amtliche Kennzeichen gestohlen. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Zweibrücken / Verkehrsunfallflucht

Gestern zwischen 11:00 Uhr und 17:30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entweder in der Altheimerstraße oder in der Ritterstraße gegen den linken hinteren Bereich eines weißen PKW Peugeot 2008 und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Zweibrücken unter der Tel. 06332/9760.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell