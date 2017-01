POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 13.01.2017 um 10:30 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann aus Pirmasens seinen BMW in der Hermannstraße in Pirmasens. Als er gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, sind auf der linken Fahrzeugseite Kratzer erkennbar. Es sind vorerst noch keine Ermittlungsansätze bekannt, die zum Täter führen. Sollten Zeugen die Straftat beobachtet haben, so sollen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell