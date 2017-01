POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehrs

Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 31.12.2016, gegen 14:56 Uhr ereignete sich auf der B 10, Landau in Fahrtrichtung Pirmasens, Höhe Anschlussstelle Pirmasens-Waldfriedhof, eine Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 58-jähriger Mann aus Sexau befuhr mit seinem PKW die B 10 in der genannten Fahrtrichtung. Auf gerader Strecke wollte ein 50-jähriger Polizeibeamter außer Dienst, der Polizei des Saarlandes den 58-jährigen Mann überholen. Der 58-jährige Mann wechselte in diesem Moment von seinem rechten Fahrstreifen in Richtung des linken Fahrstreifens. Nur durch Ausweichen des 50-jährigen Mannes konnte ein Zusammenstoß beider PKW verhindert werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 58-jährigen Mannes konnte eine deutliche Übermüdung dessen festgestellt werden, weshalb ihm die Weiterfahrt vorerst untersagt wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell