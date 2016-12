POL-PDPS: Handtaschendiebstahl

Pirmasens (ots) - Am Freitag, den 30.12.16, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in einem Super-markt in der Wiesenstraße zu einem Handtaschendiebstahl. Die 65-jährige Frau hatte ihre schwarze Lederhandtasche über den Griff des Einkaufwagens hängen. Erst nach dem Einkauf bemerkte die Frau, dass ihre Handtasche abhanden gekommen war. In ihrer entwendeten Handtasche befanden sich ihr Geldbeutel mit Bargeld, ein aufklappbares Mobiltelefon sowie auch ihre Dokumente. Zeugen die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per Mail an die pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

