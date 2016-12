POL-PDPS: Autofahrer unter Drogeneinfluß

Rodalben (ots) - Am 22.12.2016 wurde ein 25-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße in Rodalben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten beobachten, wie der 24-jährige Beifahrer etwas in seinem Ärmel versteckte. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein Tütchen mit Amphetamin handelte. Sowohl der Autofahrer als auch sein Beifahrer räumten ein, Drogen konsumiert zu haben. Gegen beide wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel ermittelt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ent-sprechende Anzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

